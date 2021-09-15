ПЦУ запустила необычное приложение для смартфонов: стало известно, что предложат людям

Православная Церковь Украины запустила мобильное приложение под названием «Моя церковь».

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Об этой информации сообщила Pravda.COM, передает Ura-inform.

Данное приложении поможет людям находить храм, который находится поблизости, прочесть церковные новости, молитвы. Даже предусмотрен чат со священником, в котором можно пообщаться с «духовником».

Также можно сделать пожертвования в профиле пользователя, воспользовавшись кнопкой «благотворительность».

На данный момент в приложении действуют пять разделов, которыми уже можно пользоваться:

-карта храмов (где указано месторасположение около пяти тысяч храмов ПЦУ);

-православный календарь;

-разные молитвы;

-новостные разделы с указанием важных событий в жизни церкви;

-личный кабинет-в котором можно зарегистрироваться и пользоваться всеми онлайн-сервисами.

Карта содержит адрес храма, время богослужений, даты церковных праздников и также есть в ней информация о настоятелях храмов.



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