Минцифры опубликовало ролик об Украине, который показывали главе Apple в США(видео)

Глава министерства цифровой трансформации Михаил Фёдоров на своей странице в социальной сети «Фейсбук» опубликовал промо-ролик об Украине Invest in Ukraine.

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Об этой информации сообщил Korrespondent.NET, передает Ura-inform.

Данное видео представителями Украины было показано в первых числах сентября руководителю Тиму Куку во время посещения офиса Apple.

» Вот и видеоролик, который наша команда быстро смонтировала в канун встречи с руководителем Apple. И мы не менее талантливы», — написал чиновник.

Видеоролик начинается со слов «Украина-это страна, где каждый может стать президентом».

В нем перечисляют статистические данные проектов Большой стройки, какие главные цели ставит для себя Министерство и сервис Дія. Также упоминается об имеющемся в Украине фонде стратапов, который уже профинансировал сто сорок бизнес идей и также презентована налоговая система Дія.City.

Пользователям очень понравился видеоролик и они оставили много лестных комментариев. Многие считают, что получилось очень круто.





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