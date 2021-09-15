Общество

Минцифры опубликовало ролик об Украине, который показывали главе Apple в США(видео)

Глава министерства цифровой трансформации Михаил Фёдоров на своей странице в социальной сети «Фейсбук» опубликовал промо-ролик об Украине Invest in Ukraine.

Время чтения: 42 Секунд

Об этой информации сообщил Korrespondent.NET, передает Ura-inform.

Данное видео представителями Украины было показано в первых числах сентября руководителю Тиму Куку во время посещения офиса Apple.

» Вот и видеоролик, который наша команда быстро смонтировала в канун встречи с руководителем Apple. И мы не менее талантливы», — написал чиновник. 

Видеоролик начинается со слов «Украина-это страна, где каждый может стать президентом».

В нем перечисляют статистические данные проектов Большой стройки, какие главные цели ставит для себя Министерство и сервис Дія. Также упоминается об имеющемся в Украине фонде стратапов, который уже профинансировал сто сорок бизнес идей и также презентована налоговая система Дія.City.

Пользователям очень понравился видеоролик и они оставили много лестных комментариев. Многие считают, что получилось очень круто.



Напомним, ранее сообщалось, ПЦУ запустила необычное приложение для смартфонов: стало известно, что предложат людям.

Счастлив
Счастлив
100 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , ,

Последние статьи

Стало известно, как на самом деле убили Вячеслава Черновола: экс-правоохранитель признался спустя 22 года

Смерть лидера «Народного Руху України» до сих пор вызывает со мнения у многих людей, которые не могут смириться с потерей своего лидера и примера для подражания. Как оказалось, существует совсем иная версия смерти, которую раскрыл заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша.

Срок годности вакцин AstraZeneca истекает: миллионы доз могут пропасть

Центр экономики здравоохранения рекомендовал увеличивать темпы использования AstraZeneca в 5 раз

Быстрее, но сокрушительнее: в НАН дали прогнозы по новой волне COVID-19

Значительно вырос процент но

Растаможка авто онлайн: в «ДИЯ» введут новую опцию

Соответствующее решение правительство поддержало на заседании в среду

«Если СНБО займется буквами, это будет лишним»: Разумков о предложении Данилова перейти на латиницу

В Украине есть свой язык

Украинские военные получили станцию обнаружения «Феникс-1»

Разработка осуществлена в рамках модернизации радиолокационной станции 79К6

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap