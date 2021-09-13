В «ДНР» рассказали об изменении режима работы КПВВ на границе с Украиной

Пункт пропуска «Еленовка» работает дважды в неделю

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«Депутат ДНР» Владислав Бердичевский рассказал подробно об изменении режима работы «границ» ОРДО с Украиной. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление «политика».

«Режим работы границ с Украиной пока меняться не будет. Сейчас из „ДНР“ в Украину и в обратном направлении можно попасть по разрешению штаба „здоровое движение“, при наличии прописки на украинской территории», — отметил он.

Сообщается, что пункт пропуска «Еленовка» работает дважды в неделю. Он подробнее рассказал о том, что не наблюдал отказов по людям, которые нуждаются в проезде по медицинским показаниям, или для воссоединения семьи.

«Летом, конечно, был очень большой поток граждан, сейчас он уменьшился», — уверяет он.

Ранее сообщалось, что так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин сообщил населению ОРДО о том, что им предстоит перенести временные трудности и неудобства.