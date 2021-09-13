Стало известно на чём будут ездить патрульные из Украины: назван необычный транспорт (фото)

На Закарпатье запустили первый в Украине полицейский патруль на элекктросамокатах.

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Об этой информации сообщили на своей странице в Facebook, передает Ura-inform.

Со слов представителя патрульной полиции Закарпатья Эрнеста Заводского, электросамокаты, на которых будут патрулировать полицейские получены сервисами проката города в рамках благотворительной помощи.

Данный эксперимент проводят в областном центре Закарпатья, в городе Ужгороде. И если он окажется успешным, тогда на следующий год будет увеличено число двухколёсных помощников. Так же новшество подхватят и другие области Украины.

Задачей патрульных будут прежде всего в объяснении как правильно вести себя на таком транспорте. А также такие нововведения, сообщают в патрульной службе Закарпатья, помогут быстрее и оперативное реагировать на вызовы.

Первые экипажи на электросамокатах уже вышли патрулировать улицы, но только в светлое время суток.

Полицейские будут в полном снаряжении.







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