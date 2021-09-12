Жители «Л/ДНР» ждут новое решение: стало известно, что могут забрать

Стало известно что в ОРДЛО могут начаться серьезные проблемы, но всё будет зависеть от Киева.

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Об этой информации сообщил Donpress.COM, передает Ura-inform.

Жители оккупированных территорий начали переживать и бояться, что им могут начать отключать смартфоны, так же, как и в Крыму.

Сначала это приняли не всерьез, и никто в это не мог поверить, пока один из известных производителей мобильных телефонов, китайская компания Xiaomi не заблокировал их работоспособность на территории КУБЫ, Ирана, Сирии, Северной Кореи и аннексированного РФ Крыма.

Как сообщали жители полуострова через несколько дней после покупки нового гаджета пользователи видели на экране сообщение о том, что политика Xiaomi не разрешает продажу продукта на этой территории.

Компания поясняет это блокировку телефонов законом Соединённых Штатов Америки.

Теперь можно сделать прогноз что по тому же пути смогут пойти и иные китайские компании-производители. Так как с США им ссориться не выгодно из-за того, что в качестве операционной системы они используют американский Android.

«Что будет с «республиками» пока не ясно и много зависит от позиции Киева относительно введённых санкций по Донбассу. И если самый плохой вариант подтвердится, то жители могут увидеть на своих смартфонах экраны с блокировкой»-делится прогнозом автор паблика.



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