Жители «Л/ДНР» ждут новое решение: стало известно, что могут забрать

Стало известно что в ОРДЛО могут начаться серьезные проблемы, но всё будет зависеть от Киева.
Об этой информации сообщил Donpress.COM, передает Ura-inform.
Жители оккупированных территорий начали переживать и бояться, что им могут начать отключать смартфоны, так же, как и в Крыму.
Сначала это приняли не всерьез, и никто в это не мог поверить, пока один из известных производителей мобильных телефонов, китайская компания Xiaomi не заблокировал их работоспособность на территории КУБЫ, Ирана, Сирии, Северной Кореи и аннексированного РФ Крыма.
Как сообщали жители полуострова через несколько дней после покупки нового гаджета пользователи видели на экране сообщение о том, что политика Xiaomi не разрешает продажу продукта на этой территории.
Компания поясняет это блокировку телефонов законом Соединённых Штатов Америки.
Теперь можно сделать прогноз что по тому же пути смогут пойти и иные китайские компании-производители. Так как с США им ссориться не выгодно из-за того, что в качестве операционной системы они используют американский Android.
«Что будет с «республиками» пока не ясно и много зависит от позиции Киева относительно введённых санкций по Донбассу. И если самый плохой вариант подтвердится, то жители могут увидеть на своих смартфонах экраны с блокировкой»-делится прогнозом автор паблика.
Напомним, ранее сообщалось, Порошенко обратился к жителям Донбасса: экс-президент сказал, чего ждать людям