Заробитчане в Польше: правительство страны готовит масштабное нововведение

Правительство Польши планирует принять проект новой программы под названием «Польский лад».

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Об этой информации сообщило 24tv.UA, передает Ura-inform.

Если данная программа будет принята, то для всех трудовых мигрантов, которые впервые приедут в Польшу ожидает хорошая новость.

Они в течении первого года будут платить в два раза меньше налогов, по сравнению с польскими гражданами. И ещё на протяжении последующих трёх лет, налог, который они оплатили за прошлый год, станет меньше для них на 50%.

Таким образом, иностранный житель, который приедет в Польшу, первые четыре года будут оплачивать меньший налог полных четыре года.

Такой программой в Польше хотят, чтобы иностранные граждане, а особенно украинцы, оставались на более длительный срок в стране. Так же это касается и мигрантов, для них тоже предусмотрена налоговая льгота.

Данная программа будет применена к гражданам, подтверждающим документально, что они проживали не менее трёх лет за границей перед приездом в Польшу. А также в их планы входит проживать и платить налоги в Польше не менее четырёх лет.





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