Общество

Украине необходимо сделать «фундаментальную вещь»: Данилов выступил с предложением

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предложил Украине сделать важный шаг.

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Об этой информации сообщила Pravda.com.UA ,  передает Ura-inform.

Так чиновник в своём интервью с Радио Свобода выступил с инициативой дабы Украина перешла на латиницу, избавившись таким образом от кириллицы. А также, со слов Данилова, детям нужно ещё с детского сада сделать обязательным для изучения английский язык.

«Я выступаю за. И полагаю, что это послужит одной из фундаментальной вещей, которые необходимо применить в Украине. Нам надо избавляться кириллицы и переходить на латиницу. А касательно английского языка, я всегда выступал за признание его в Украине вторым официальным»-сказал секретарь СНБО.

По мнению, Данилова, английский язык — это язык цивилизованного общения во всём мире. И им, по мнению чиновника, должны владеть все. Как заметил, Данилов, для пожилых людей это будет сложной задачей, а вот если начинать изучение языка с детского сада и продолжать в учебных заведениях, то трудностей не возникнет.



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