Общество

100 Самых богатых людей Украины 2021: Фокус опубликовал свой рейтинг (фото)

Пока в Верховной Раде пытаются определиться с терминологией кто же должен считаться олигархом, самые зажиточные граждане страны и дальше накапливают свой капитал и выводят активы за границу.

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Об этой информации сообщил Focus.UA, передает Ura-inform.

В ходе работы группы журнала Фокус над рейтингом «100 самых богатых жителей Украины» выяснилось, что их средства не только не уменьшаются а с огромной скоростью прирастают.
Как и раньше где-то 20% люде, принимавших участие в рейтинге были или у власти или сейчас к ней относятся. Также около 40% долларовых милиционеров имеют друзей, коллег или родственников высокого уровня.


Наверное, при таких связях им не стоит переживать из-за будущего законопроекта о деолиархизации?

Оценку стоимости состояния Фокус делал, основываясь на всех главных предприятиях и компаниях, которыми владеют участники исследования. Главный акцент делали на бизнес-активах в стране, исключили тех участников чьи активы находятся заграницей.

Ренат Ахметов, Игорь Коломойский и Пётр Порошенко вошли в топ 10-самых богатых украинцев.



Напомним, ранее сообщалось,  Стало известно, кто станет следующим президентом Украины: эксперты сказали, на кого сделали ставку США.

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