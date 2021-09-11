Пушилин признался, что скоро в «ДНР» начнутся серьезные проблемы: главарь ОРДО сказал, что ждет людей

Так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин сообщил населению ОРДО о том, что им предстоит перенести временные трудности и неудобства.

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Об этой информации сообщил Donpress.COM , передает Ura-inform.

Эти сложности будут связаны с переходом псевдореспублик в «единое экономическое пространство с «ЛНР». Пушилин на встрече с аграриями заявил, что придётся преодолеть и пережить на пути к объединению:

«Мы приняли правильное решение и нам нужно двигаться к одному экономическому пространству. Для представителей бизнеса, а также представителей аграрной сферы сейчас возможно произойдёт встряска и перераспределение. Ничего страшного в этом нет, это то от чего в итоге выиграют все. Нам просто нужно этот отрезок времени пережить».

Из его слов следует, что проблемы, которые нужно будет преодолевать, будут временными. Поэтому, предупредил Пушилин, все должны быть готовыми к тем трудностям, которые придётся пережить в так называемой «республике ДНР».

Напомним ранее сообщалось, Без этого документа не впустят в ОРДО: бросят на границе и придётся возвращаться обратно.