Общество

В Украине анонсировали рейды по антимасочникам

ответсвенность за несоблюдение карантина должно быть не единственным обоснованием или основанием для того, чтобы люди начали задумываться над безопасностью

Время чтения: 37 Секунд

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в программе «Право на владу» рассказал о совместных с Нацполицей планах по пресечению нарушений карантинных ограничений, которые были введены ранее. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Кузина.

«Мы действительно сейчас получаем много информации о том, что в аэропортах, в местах массового скопления люди не соблюдают противоэпидемических требований. Мы хотели бы привлечь представителей Национальной полиции для совместных показательных проверок, чтобы немного поднять уровень самосознания населения», — подчеркнул Кузин.

Ответственность за несоблюдение карантинных ограничений должно быть не единственным основанием для того, чтобы граждане Украины начали задумываться над безопасностью.

Ранее сообщалось, что на территории Украины за прошедший день было зафиксировано 3 615 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни нового поколения. Среди новых заболевших в государстве — 348 детей и 61 медработник.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Пандемия COVID-19: число новых зараженных в Украине растет

Заболело 348 детей и 61 медработник

РФ начала эксгумацию останков погибших в ОРДЛО: в ООН назвали причины

Со стороны РФ возможны фальсификации

Россия вынуждает жителей ОРДЛО выезжать из «республики», — Казанский

Россия испытывает дефицит рабочей силы и специалистов, поэтому вынуждает их выезжать Донбасс

КПВВ на Донбассе: как будут работать пропускные пункты после 25 сентября

Важно понимать позицию Кабмина относительно возможности обеспечения нормального функционирования существующих КВПП после запуска БЭБ

Обида на Лаврова: когда Россия «признает» «ДНР»

Жители оккупированных территорий считают, что РФ никогда не признает «республики».

Бывший «премьер ДНР» сочувствует жителям ОРДЛО: что произошло

Он хочет «быть вместе с русским Донбассом в любой ситуации“

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap