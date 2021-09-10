В Украине анонсировали рейды по антимасочникам

ответсвенность за несоблюдение карантина должно быть не единственным обоснованием или основанием для того, чтобы люди начали задумываться над безопасностью

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Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в программе «Право на владу» рассказал о совместных с Нацполицей планах по пресечению нарушений карантинных ограничений, которые были введены ранее. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Кузина.

«Мы действительно сейчас получаем много информации о том, что в аэропортах, в местах массового скопления люди не соблюдают противоэпидемических требований. Мы хотели бы привлечь представителей Национальной полиции для совместных показательных проверок, чтобы немного поднять уровень самосознания населения», — подчеркнул Кузин.

Ответственность за несоблюдение карантинных ограничений должно быть не единственным основанием для того, чтобы граждане Украины начали задумываться над безопасностью.

Ранее сообщалось, что на территории Украины за прошедший день было зафиксировано 3 615 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни нового поколения. Среди новых заболевших в государстве — 348 детей и 61 медработник.