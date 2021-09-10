РФ начала эксгумацию останков погибших в ОРДЛО: в ООН назвали причины

Со стороны РФ возможны фальсификации

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Россия может скрывать следы своих военных преступлений под видом эксгумации останков мирных жителей на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом заявил экс-судья Международного трибунала ООН по Югославии, профессор права Владимир Василенко, передает УРА-Информ.

«Россия ведет агрессивную войну, в том числе информационную. Во время боевых действий могли погибнуть не только украинцы, но и россияне. Во время наступления ВС РФ нарушали законы войны, нарушали обещания, в том числе в Иловайске, предоставить коридор для украинских военных. Украинцы, которых там расстреляли, остались. Факт обнаружения в таких местах тел может быть основанием для обвинений Украины», — считает он.

Со стороны РФ возможны фальсификации, по мнению Василенко, так как украинская и российская стороны должны работать совместно, чего не происходит.

«Стороны Украины и России должны быть при эксгумации для того, чтобы были сохранены доказательства. Там могут быть остатки военной формы, награды, солдатские идентификационные номера и другие предметы. Никаких „ДНР“ и „ЛНР“ быть не может», — добавил он.

Ранее сообщалось, что жители временно оккупированных территорий Донецкой области жалуются, что РФ не хочет «признавать» «республики». Однако, это не мешает Кремлю использовать жителей для голосования на выборах в Госдуму РФ.