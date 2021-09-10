Общество

Пандемия COVID-19: число новых зараженных в Украине растет

Заболело 348 детей и 61 медработник

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На территории Украины за прошедший день было зафиксировано 3 615 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни нового поколения. Среди новых заболевших в государстве — 348 детей и 61 медработник. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава,передает УРА-Информ.

Как известно, за минувшие сутки было госпитализировано 1 056 человек, скончались — 76 жителей страны, а выздоровели — 1 310 человек.

При этом, за все время пандемии на территории страны заболели 2 310 554 людей, выздоровели — 2 218 873 человека, а скончались в результате пневмонии нового типа 54 251.

Стоит отметить, что наибольшее количество новых подтвержденных случаев пневмонии нового поколения было зарегистрировано в Киеве (406), Харьковской (341), Львовской (292), Черновицкой (235) и Одесской (235) областях.

Ранее сообщалось, что вчера было зафиксировано 3663 новые подтвержденных случаев коронавирусной болезни нового типа COVID-19.

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