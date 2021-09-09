В Росси может появиться «Новый» Донбасс: Раздорский сказал каких территорий это коснётся

В связи с этим событием пропагандист Раздорский даже инициировали создание «новой» энциклопедии Донбасса, которая отразит сегодняшние исторические события.

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Об этой информации сообщил Donpress.COM, передает Ura-inform.

Надежды сепаратистов Донбасса о присоединении «Л/ДНР» к России не оправдываются. «Республики» нужны Кремлю для другой цели. Поэтому чтобы хоть как-то утихомирить пропагандистов из ОРДЛО, Россия придумывает различные варианты.

И даже анонсировали «Новый Донбасс», в который будет включена и территория России. Российский пропагандист Алексей Раздорской перечислил какие территории планируют включить в данный союз — Донецкую, Луганскую области, неподконтрольные Украине и часть территории Ростовской области в РФ.

«Считаю, что ещё необходимо создать современную энциклопедию, которая отразит изменения, которые сейчас происходят в нашей реальной жизни, скорректировав в ней взгляд на исторические события»-добавил Раздорский.

Напомним ранее сообщалось, Бородай озвучил, когда на Донбассе ожидать новую войну: названа дата.