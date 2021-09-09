Общество

«Укрзализныця» увеличила количество билетов на поезда по популярным направлениям

Ежемесячно на реализацию будет поступать 3 тысячи дополнительных жд билетов

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Укрзализниця уменьшила количество мест в поездах, которые ранее бронировались для сотрудников железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает УРА-Информ.

«Мы меняем устаревшую систему внутреннего бронирования пассажирских билетов Укрзализныци. После анализа направлений и заполняемости поездов стало понятно, что есть варианты сократить количество таких броней, чтобы дать пассажирам больше возможностей покупать билеты на поезда заранее», — отметил глава пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский.

Также он добавил, что 3 тысячи проездных документов — это относительно небольшое количество.

«Но пассажиры поездов № 738 Киев — Запорожье, № 7/8 Киев — Черновцы, № 82 Новоалексеевка — Харьков и еще 10 точно почувствуют это изменение», — добавил Перцовский.

Ранее сообщалось, что из-за обстрелов на оккупированных территориях Украины в Донецкой области компания «Укрзализныця» ограничила движение пригородных поездов в направлении Константиновка — Донецк.

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