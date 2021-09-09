Россия вынуждает жителей ОРДЛО выезжать из «республики», — Казанский

Россия испытывает дефицит рабочей силы и специалистов, поэтому вынуждает их выезжать Донбасс

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Российская Федерация вынуждает жителей оккупированных территорий переезжать из ОРДЛО в Россию в поисках заработка. Об этом заявил представитель Донбасса в украинской делегации ТКГ Денис Казанский в комментарии РБК-Украина, передает УРА-Информ.

Россия на данном этапе своего развития испытывает дефицит рабочей силы, а также специалистов.

«А на Донбассе достаточно много металлургов, шахтеров, машиностроителей. Эти кадры России нужны, и она прямо вынуждает их переезжать, устраиваться на другие предприятия. Они не требовательны, им российские зарплаты кажутся очень высокими после существования в ОРДЛО», — отметил он.

Ранее сообщалось, что первый президент Украины, а также председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию вооруженного конфликта на оккупированном украинском Донбассе Леонид Кравчук, пока не будет участвовать в переговорах из-за проблем со здоровьем.