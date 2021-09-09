Общество

Пандемия COVID-19: в Украине наибольшее количество заражения за последние 3 месяца

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев

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В Украине за последний день было зафиксировано 3663 новые подтвержденных случаев коронавирусной болезни нового типа COVID-19. Об этом сообщает Минздрав Украины, передает УРА-Информ.

За минувшие сутки в Украине госпитализированы 981 человек, скончались — 61 житель государства, а выздоровели — 1546 человек.

По информации ведомства, всего с начала пандемии в Украине заболело — 2 306 939 жителей государства, тогда как выздоровели — 2 217 563 лица, а скончались — 54 175 человек.

При этом, как сообщается, за последние сутки наибольшее количество новых подтвержденных случаев инфекции было зарегистрировано в Киеве (379), Львовской (318), Харьковской (302), Одесской (222) и Днепропетровской (209) областях.

Ранее сообщалось, что на территории украинского государства по состоянию на 8 сентября зафиксировали еще 2 772 новые подтвержденные случаи COVID-19. Стоит отметить, что среди новых заболевших пневмонией нового типа 254 ребенка и 46 медработников. 

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