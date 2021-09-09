КПВВ на Донбассе: как будут работать пропускные пункты после 25 сентября

Важно понимать позицию Кабмина относительно возможности обеспечения нормального функционирования существующих КВПП после запуска БЭБ
После запуска Бюро экономической безопасности Украины необходимо будет обеспечить нормальное функционирование пунктов пропуска на Донбассе. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщается на сайте парламента передает УРА-Информ.
«У нас есть вопросы, связанные с деятельностью Бюро экономической безопасности. Оно вскоре фактически начинает действовать, но далеко не все готово для внедрения этих процессов. Из-за этого у нас может возникнуть вопрос, связанный с Государственной фискальной службой, которая сейчас работает на контрольных пунктах пропуска в зоне проведения ООС», — заявил спикер украинского Парламента.
Ранее сообщалось, что СБУ изменила процедуру пропуска жителей оккупированных пророссийскими боевиками территорий украинского Донбасса, которые пересекают КПВВ без электронного пропуска.