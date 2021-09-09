КПВВ на Донбассе: как будут работать пропускные пункты после 25 сентября

Важно понимать позицию Кабмина относительно возможности обеспечения нормального функционирования существующих КВПП после запуска БЭБ

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После запуска Бюро экономической безопасности Украины необходимо будет обеспечить нормальное функционирование пунктов пропуска на Донбассе. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщается на сайте парламента передает УРА-Информ.

«У нас есть вопросы, связанные с деятельностью Бюро экономической безопасности. Оно вскоре фактически начинает действовать, но далеко не все готово для внедрения этих процессов. Из-за этого у нас может возникнуть вопрос, связанный с Государственной фискальной службой, которая сейчас работает на контрольных пунктах пропуска в зоне проведения ООС», — заявил спикер украинского Парламента.

Ранее сообщалось, что СБУ изменила процедуру пропуска жителей оккупированных пророссийскими боевиками территорий украинского Донбасса, которые пересекают КПВВ без электронного пропуска.