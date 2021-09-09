Общество

Бывший «премьер ДНР» сочувствует жителям ОРДЛО: что произошло

Он хочет «быть вместе с русским Донбассом в любой ситуации“

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Бывший «премьер ДНР» Александр Бородай заявил, что крайне переживает за судьбу жителей временно оккупированных территорий Донбасса. Об этом он сообщил в День освобождения Донбасса на Саур-могиле, передает УРА-Информ.

«Я отношусь к людям Донбасса с несколько повышенным сочувствием и тревогой за их судьбы. Эти люди уже семь лет находятся на самом переднем крае того явления, которое мы называем Русским миром. И я понимаю, надо мной довлеет долг перед теми, кто находится здесь на передовой», — уточнил он.

Также он заявил, что старается всячески помогать Донбассу.

Ранее сообщалось, что на Донбассе воевали несвязанные с ВС РФ добровольцы, а съезд ветеранов «Защитники России» не имеет официальной принадлежности к Кремлю.

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