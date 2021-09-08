«Освободить Донбасс от Украины»: Пушилин сделал смелое заявление

В 2021 году в ОРДЛО отмечается 78-я годовщину освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков

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Подразделения незаконных вооруженных формирований «ДНР» в далеком 2014 году якобы повторили подвиг своих героических предков. Об этом заявил «глава ДНР» Денис Пушилин во время митинга на Саур-могиле, передает УРА-Информ.

В 2021 году на территории временно оккупированного пророссийскими боевиками украинского Донбасса отмечается 78-я годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

«Отмечая этот праздник, мы не только вспоминаем наше героическое прошлое, но и смотрим в будущее, в котором Донецкая земля станет полностью свободна от украинских захватчиков. 8 сентября для жителей Донбасса символический день. Он вдохновляет нас, придает сил в борьбе за свободу и независимость. Сегодня мы делаем все возможное для нашей окончательной победы», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что жители временно оккупированных территорий Донецкой области озвучили свои вопросы к «главе ДНР» Денису Пушилину. Помимо этого, граждане пожаловались на низкое качество жизни в «республике».