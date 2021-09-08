Общество

Гордон предложил новое название для Украины: стало известно, что разозлило россиян (видео)

Журналист Дмитрий Гордон вслед за Алексеем Арестовичем решил пошутить над россиянами, чтобы вызвать у них негативную реакцию, предложив свой вариант переименования Украины.

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Об этой информации сообщило Focus.UA, передает Ura-inform.

Недавно внештатный советник Офиса Президента Алексей Арестович предложил новое  название для Украины — «Русь-Украина. Гордон пошёл тем же путём, придумав новое название «Россия-1».

Это он сделал в эфире одной из программ телеканала «Украина 24», с его слов, для того чтобы потроллить Россию. Он считает это хорошей идеей, но посчитал, что нужно более углубиться в данной теме.

«Если бы Украина сменила название на «Россия-1», то РФ пришлось бы после смены названия стать «Россией-2. Вот это я считаю троллинг высшего уровня. И имеется в виду не телеканал, а страна» — сказал журналист.

МИД России, в лице официального представителя Марии Захаровой, сразу же отреагировала на заявления Арестовича, предложив переименовать Украину в «Укрусь». Скорее всего, последует и ответная реакция на вариант переименования Гордона.

https://t.me/insiderUKR/15878— ссылка на видео

Напомним, ранее сообщалось, В Киеве предложили переименовать украинский язык: Арестович заявил о двойном названии

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