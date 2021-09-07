Общество

Стало известно насколько стала богаче за два года работы сына В парламенте мама Клочко

Семидесятилетняя мать народного депутата от «Слуги Народа» Андрея Клочко изумила своими обогащениями за два года работы сына в Верховной Раде.

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Об этой информации сообщил M.ostro.ORG, передает «УРА Информ».

Мама народного депутата является владелицей нескольких квартир в столице, площадью 200 и 68 кв. метров. Так же за ней числится нежилое помещение (4,5 кв м) в столичном ЖК «Ривьера».

Ещё мама народного депутата имеет дом на 150кв метров под Броварами и земельный участок в Блиставице.

Кроме этого в 2020 году женщина купила электромобиль Tesla Model X 2016 года выпуска.

И всё это она приобрела буквально за пару лет. Начало таких дорогих покупок как раз совпало с избранием Клочко в Верховную Раду.

По предварительной стоимости всё купленною матерью оценивается примерно в 14,5 млн гривен.

Примечательно, что у самого народного депутата исходя из его электронной декларации нет даже собственного жилья. Как прокомментировал СМИ народный депутат, финансовой поддержки матери он не оказывал и все вопросы можно задать ей.

До того, как Клочко попал в парламент, он числился бизнесменом и основным его видом деятельности была продажа книг в специализированных магазинах. Жена продолжает заниматься бизнесом. А о матери народного депутата ни в каких реестрах информации нет.

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