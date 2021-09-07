Общество

Более 400 украинцев находятся в незаконном заключении в РФ, — Денисова

Украина приложит максимум усилий, чтобы вернуть граждан из российского плена.

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На сегодняшний день уже 421 гражданин Украины находится в незаконном заключении в РФ и на территориях временно оккупированного Крыма, Донецкой и Луганской областей. Об этом украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила на своей странице в социальной сети «Фейсбук«, информирует Цензор.НЕТ.

«Очень приятно получать сегодня телефонные звонки и цветы от освобожденных из русского плена два года назад украинских военнопленных моряков, политзаключенных и их родных. Рождение детей, профессиональный рост, новые увлечения. Жизнь продолжается! Но не забываем, скорейшего освобождения ждет 421 гражданин Украины, находящийся в незаконном заключенные в РФ и на территориях временно оккупированного Крыма, Донецкой и Луганской областей», — написала Денисова. 

Украина, как подчеркнула Денисова, приложит максимум усилий, чтобы вернуть украинских граждан из российского плена.

Ранее сообщалось, что за последние месяцы текущего года уже более половины сотрудников, которые работаю на железной дороге в «ДНР» прекратили свои трудовые отношения с ней.

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