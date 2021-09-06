Общество Политика

Для украинцев упростят процедуру пересечения границы с РБ: кого это коснется

Упрощенная процедура пересечения границы вступит в силу уже с понедельника

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Для определенной категории украинцев упростят процедуру пересечения границы с Беларусью. Упрощенная процедура пересечения границы вступит в силу уже с понедельника. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на сообщение ГПСУ.

«В соответствии с двусторонними договоренностями между Госпогранслужбой Украины и Госпогранкомитетом Республики Беларусь с 6 сентября граждане Украины, жители приграничных населенных пунктов Ривненской области, смогут пересекать украинско-белорусскую границу для сбора диких ягод и грибов», — сказано в сообщении.

Также известно, что процедура упрощенного пропуска граждан на территорию Белорусского республиканского ландшафтного заповедника «Ольманские болота» будет действовать до 15 ноября 2021 года с 06:00 до 20:00 с обязательным возвращением лиц на территорию Украины в день пересечения государственной границы.

Ранее сообщалось, что стремление украинской стороны вступить в НАТО, а также теоретическая готовность США обсуждать данный вопрос, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал «непосредственной угрозой» для России. 

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