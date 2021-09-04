Общество

В Киеве предложили переименовать украинский язык: Арестович заявил о двойном названии

Арестович выступил с предложением переименовать украинский язык. И дать ему двойное название.

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Об этой информации сообщило 24tv.UA  передает Ura-inform.

Внештатный советник главы ОПУ Алексей Арестович после своих заявлений о переименовании Украины в название «Русь-Украина», выступил ещё с одной инициативой по переименованию государственного языка.

Новое название близко, по мнению, политика, к тому на каком языке разговаривали ещё в Киевской Руси. Исходя из этого, он предлагает переименовать украинский язык на «руський», но не исключает и прежнего названия украинского.

Из его слов, более точное название украинский язык будет иметь как «русько — украинский».

Он убеждает, что это необходимо сделать, так как это сможет помочь в борьбе с российской пропагандой.

«Так мы ударим в самое сердце дракона! И выбьем из России пропагандистские обещания»- заявил Арестович.

Так же, заявил, политик, он прилагает все усилия для того чтобы Украину всё-таки переименовали.

Напомним, ранее сообщалось, Еще есть шанс исправить ситуацию в Украине: Бойко о зарегистрированном законопроекте «ОПЗЖ».

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