Общество Экономика

Поддержка бизнеса и улучшение бизнес-среды в Украине: в партии «УДАР» озвучили свои планы

Артур Палатный поделился предложениями как реально помочь бизнесу в Украине на своей странице в социальной сети

Время чтения: 42 Секунд

Об этой информации сообщило Kyiv.comments.UA, передает «Ura-inform».

Руководитель исполкома партии «УДАР» Виталия Кличко Артур Палтный убеждён, что государство  должно не усиливать фискальное давление и закрывать дыры в бюджете страны за счёт предпринимателей ,а вкладывать в их развитие.

Он подчеркнул, что именно бизнес может поднять экономику страны, даст рабочие места и соответсвенно обеспечит доходами большую часть граждан страны. Ведь построить Украину сильной, успешной и европейскйо державой смогут только обеспеченные люди.

Он представил предложения партии , которые помогут поддежать малый и большой бизнес в Украине:

-совершенствование налогообложения-снизить фискальное давление;

-финансовая поддержка-упростить процедуру получения кредитов;

-упрощение разрешительных процедур.

Так же нельзя оставлять без внимания и  обновление судебной системы.Предприниматель должен иметь все инструменты для защиты своих прав и собственности.

Напомним ранее сообщалось, В Украине могут изменить состав Кабмина: в «Слуге народа» выступили с громким заявлением.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , ,

Последние статьи

В Киеве предложили переименовать украинский язык: Арестович заявил о двойном названии

Арестович выступил с предложением переименовать украинский язык. И дать ему двойное название.

Дочь Пушилина «засветилась» в необычном месте: СМИ показали, на что решилась девушка

В то время как жители «ДНР» пытаются выживать, Пушилин и его семья показали что могут себе позволить.

Бабье лето в Украине: Деркач рассказал, когда ждать

По прогнозам синоптика тёплая погода ещё порадует украинцев

Украинцы будут получать по две пенсии: министр финансов сказал, кто может рассчитывать на выплаты

Эту информацию озвучил министр финансов Сергей Марченко во время Украинского финансового форума 2021.

Кличко готовит для старшего сына испытание: ты должен это пройти

Мэр Киева и глава Киевской городской госадминистрации Виталий Кличко не часто радует рассказами о своей личной жизни. И вот, впервые за продолжительное время он решил раскрыть некоторые подробности, касающиеся его семьи и воспитания детей

COVID-19 опасен бесплодием: врач о влиянии вируса на репродуктивную функцию

То, что коронавирус опасен и коварен говорят медики на протяжении нескольких лет. Известно также о многих осложнениях, которые может он вызывать как при заболевании, так и спустя некоторое время.

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap