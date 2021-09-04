Поддержка бизнеса и улучшение бизнес-среды в Украине: в партии «УДАР» озвучили свои планы

Артур Палатный поделился предложениями как реально помочь бизнесу в Украине на своей странице в социальной сети
Об этой информации сообщило Kyiv.comments.UA, передает «Ura-inform».
Руководитель исполкома партии «УДАР» Виталия Кличко Артур Палтный убеждён, что государство должно не усиливать фискальное давление и закрывать дыры в бюджете страны за счёт предпринимателей ,а вкладывать в их развитие.
Он подчеркнул, что именно бизнес может поднять экономику страны, даст рабочие места и соответсвенно обеспечит доходами большую часть граждан страны. Ведь построить Украину сильной, успешной и европейскйо державой смогут только обеспеченные люди.
Он представил предложения партии , которые помогут поддежать малый и большой бизнес в Украине:
-совершенствование налогообложения-снизить фискальное давление;
-финансовая поддержка-упростить процедуру получения кредитов;
-упрощение разрешительных процедур.
Так же нельзя оставлять без внимания и обновление судебной системы.Предприниматель должен иметь все инструменты для защиты своих прав и собственности.
Напомним ранее сообщалось, В Украине могут изменить состав Кабмина: в «Слуге народа» выступили с громким заявлением.