В ОРДО закрыли сразу четыре КПВВ.

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Об этой информации сообщил «Донецкий Телеграм», передает «УРА Информ».

Как сообщает Донецкий телегамм, в Новоазовском районе демонтировали четыре блокпоста НВФ.

«Ликвидированные КПВВ: в Самсоново под Безымянным, в Васильевке, Приморском и Щевченко. Это связано с уменьшением количества людей, которые пересекают данные блокпосты из-за окончания курортного сезона»-уточнил так называемый «глава региона» Олег Моргун.

Также он добавил, что в Самсоново пост ещё есть, но там досмотр не проводят.

Жители оккупированного Донбасса отнеслись к этому событию с юмором, так для ОРДО — это событие обычное. И теперь в «бархатный сезон» к морю можно будет добраться проще, так как проверки не проводят.

Истинная же причина установки вначале летнего сезона блокпостов стала ясна, после того как проговорился один из представителей «администрации ДНР»:

«Если бы с приходом лета вся северная часть ДНР выехала на море, мы могли бы получить большую экологическую аварию. Ресурсы просто не выдержали бы такого количества потребителей», — сказал он.

В комментариях пользователи прогнозируют что такой хаос с блокпостами будет продолжаться долго, так как наведения там порядка не ожидается.

Напоминаем, В «Л/ДНР» началась новая волна зачисток: СМИ раскрыли, как это ударит по пенсионерам ОРДЛО.