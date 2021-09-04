Общество

Ликвидация четырёх блокпостов в ОРДО: где и по какой причине

В ОРДО закрыли сразу четыре КПВВ.

Время чтения: 54 Секунд

Об этой информации сообщил «Донецкий Телеграм», передает «УРА Информ».

Как сообщает Донецкий телегамм, в Новоазовском районе демонтировали четыре блокпоста НВФ.

«Ликвидированные КПВВ: в Самсоново под Безымянным, в Васильевке, Приморском и Щевченко. Это связано с уменьшением количества людей, которые пересекают данные блокпосты из-за окончания курортного сезона»-уточнил так называемый «глава региона» Олег Моргун.

Также он добавил, что в Самсоново пост ещё есть, но там досмотр не проводят.

Жители оккупированного Донбасса отнеслись к этому событию с юмором, так для ОРДО — это событие обычное. И теперь в «бархатный сезон» к морю можно будет добраться проще, так как проверки не проводят.

Истинная же причина установки вначале летнего сезона блокпостов стала ясна, после того как проговорился один из представителей «администрации ДНР»:

«Если бы с приходом лета вся северная часть ДНР выехала на море, мы могли бы получить большую экологическую аварию. Ресурсы просто не выдержали бы такого количества потребителей», — сказал он.

В комментариях пользователи прогнозируют что такой хаос с блокпостами будет продолжаться долго, так как наведения там порядка не ожидается.

Напоминаем, В «Л/ДНР» началась новая волна зачисток: СМИ раскрыли, как это ударит по пенсионерам ОРДЛО.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , , , ,

Последние статьи

В Киеве предложили переименовать украинский язык: Арестович заявил о двойном названии

Арестович выступил с предложением переименовать украинский язык. И дать ему двойное название.

Дочь Пушилина «засветилась» в необычном месте: СМИ показали, на что решилась девушка

В то время как жители «ДНР» пытаются выживать, Пушилин и его семья показали что могут себе позволить.

Бабье лето в Украине: Деркач рассказал, когда ждать

По прогнозам синоптика тёплая погода ещё порадует украинцев

Кличко готовит для старшего сына испытание: ты должен это пройти

Мэр Киева и глава Киевской городской госадминистрации Виталий Кличко не часто радует рассказами о своей личной жизни. И вот, впервые за продолжительное время он решил раскрыть некоторые подробности, касающиеся его семьи и воспитания детей

COVID-19 опасен бесплодием: врач о влиянии вируса на репродуктивную функцию

То, что коронавирус опасен и коварен говорят медики на протяжении нескольких лет. Известно также о многих осложнениях, которые может он вызывать как при заболевании, так и спустя некоторое время.

Лучший пункт пропуска на границе Украины с Россией: дончане дали совет

Жители временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области сформировали свой «рейтинг» КПП на границе Украины и России при выезде из ОРДО на украинскую территорию. Такой информацией они поделились в соцсетях.

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap