Общество

Дочь Пушилина «засветилась» в необычном месте: СМИ показали, на что решилась девушка

В то время как жители «ДНР» пытаются выживать, Пушилин и его семья показали что могут себе позволить.

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Об этой информации сообщил Donpress.COM,  передает Ura-inform.

Местный телеграмм-канал «Бэтмен ДНР», который высветляет происходящие события в ОРДО поделился новой информацией о том, как так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин со своей семьёй ведут богатую жизнь.

Также он выложил фото на отдыхе в Дубае одной из дочерей Пушилина Илоны. По данным ресурса, исходя из снимков можно предварительно подсчитать во сколько обходится отдых дочери, называется сума около 8 тысяч долларов.

Ещё появилось и видео с отдыха на странице Илоны в социальной сети.

«Роскошные яхты, автомобили, брендовая одежда и переполненные карманы украденных у народа денег. Пушилин мог бы и объяснить Илоне что за шикарную жизнь нужно и нести ответственность»-возмутился «Бэтмен ДНР»

Как пишет источник, очень грустно видеть куда идут сворованные у народа деньги. И это очень возмущает, так как простые работники шахт такого отдыха себе позволить не могут.

Напомним ранее сообщалось, Лучший пункт пропуска на границе Украины с Россией: дончане дали совет

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