Общество

Жителям ОРДО придумали новое странное задание: что произошло на этот раз

Готовятся к выборам в России

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Жителям временно оккупированных территорий Донецкой области мясная так называемая «власть» придумала новое задание. Все это связано с предстоящими выборами в Госдуму Российской Федерации.

Так в период с седьмого по девятое сентября в ОРДО пройдет тренировка системы дистанционного электронного голосования среди избирателей в «ДНР», которые подали заявления для участия в голосовании на выборах в Госдуму РФ. Об этом сообщила так называемая «руководитель информационного центра „357“» Анна Гайворонская, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Она заявила, участие в тренировках смогут принять жители ОРДО, имеющие гражданство России и подавшие заявление в ДЭГ.

Анна Гайворонская также добавила, что в отделениях инфоцентра жители ОРДО смогут ознакомиться с процедурой дистанционного электронного голосования и заранее проверить свое устройство и браузер на соответствие требованиям корректной работы портала ДЭГ.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДЛО рассказали об опасности пересечения КПВВ.

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