Дончане якобы с воодушевлением отметили этот факт

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Сегодня, первого сентября, в школах на территории оккупированного Донбасса играл российский гимн. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на жителей восточной Украины в соцсетях.

При этом, в пропагандистских пабликах решили, что жители оккупированных территорий с воодушевлением отметили этот факт.

«Это очень хорошее начало новой традиции. Теперь так, надеюсь, будет всегда», — написали пропагандисты с отсылкой якобы на преподавателя одной из донецких школ сразу же по прошествии торжественной линейки.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, чего именно ожидают в Кремле от встречи президентов украинского государства и США.