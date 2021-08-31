Общество

В Крыму жалуются на ситуацию с мусором: что произошло

Сергей Аксенов выступил с важным заявлением

Время чтения: 34 Секунд

В Крыму, который оккупирован Российской Федерацией, возникла новая, очередная проблема. О ней рассказали, так называемые местные «власти».

Называющий себя «главой» аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил о «мусорном коллапсе» на полуострове. Он написал об этом в одной из социальных сетей, пишет УРА-Информ.

В целях улучшения ситуации он уже уволили руководителя предприятия Крымэкоресурсы, которое занимается уборкой коммунальных отходов.

«К сожалению, на данный момент ситуация с уборкой — катастрофическая для большинства городов. Это касается и своевременного освобождения от мусора контейнерных площадок, их рационального расположения и многих других важных вопросов», — написал Сергей Аксенов.

Он считает, что после назначения нового главы Крымэкоресурсов теперь мусор будут убирать живее.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в первый день осени.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Пандемия COVID-19: названы города с самым большим числом новых заражений

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев

В РПЦ призвали увеличивать территорию России: что это значит

На съезде прозвучал призыв «захватить народ»

В Украине начали продавать ковид-сертификаты: даже назвали цены

Цена от 150 долларов

Афганистан: США объявили об окончании военной миссии

Военная операция официально завершена

В «ДНР» произошел зашквар с автобусами: что случилось

СМИ заметили теже автобусы в разных местах

«Бесплатная медицина» в ДНР существенно подорожала

Жителям приходится все покупать за свои деньги

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap