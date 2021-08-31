В Крыму жалуются на ситуацию с мусором: что произошло

Сергей Аксенов выступил с важным заявлением

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В Крыму, который оккупирован Российской Федерацией, возникла новая, очередная проблема. О ней рассказали, так называемые местные «власти».

Называющий себя «главой» аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил о «мусорном коллапсе» на полуострове. Он написал об этом в одной из социальных сетей, пишет УРА-Информ.

В целях улучшения ситуации он уже уволили руководителя предприятия Крымэкоресурсы, которое занимается уборкой коммунальных отходов.

«К сожалению, на данный момент ситуация с уборкой — катастрофическая для большинства городов. Это касается и своевременного освобождения от мусора контейнерных площадок, их рационального расположения и многих других важных вопросов», — написал Сергей Аксенов.

Он считает, что после назначения нового главы Крымэкоресурсов теперь мусор будут убирать живее.

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