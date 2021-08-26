Толпы в аэропорту Кабула: более тысячи людей ждут помощи, среди них дипломаты

Ситуация остается напряженной

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Люди с американскими паспортами или визами все еще пытаются попасть в аэропорт Кабула. Это происходит, несмотря на предупреждения из США и других стран о риске террористических атак и призывы к разрыву отношений.

По словам анонимного дипломата около 1,5 тысячи человек пытаются попасть в аэропорт. Отчаявшиеся люди, это американские граждане и люди с действующими визами из этой страны. Чиновник добавил, что в среду эвакуация замедлилась, но в четверг ее темпы увеличатся, пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

Одна из американских неправительственных организаций, помогающих афганцам, сотрудничавшая с вооруженными силами США, сообщает, что перед аэропортом находится около 1,2 тысячи человек. Это афганцы с действующими визами, которые не могут попасть в страну.

В среду вечером посольство США в Кабуле призвало своих граждан не ехать в аэропорт города, а тем, кто уже стоит у его ворот, немедленно покинуть эти места. Была упомянута неуказанная «угроза безопасности».

Ранее Дональд Трамп снова сделал громкое заявление по поводу ситуации в Афганистане.