В ОРДО местных жителей принудительно заставляют получать паспорта РФ

Все делается перед выборами в РФ

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В «ДНР» уже не раз ходили слухи о том, что местных жителей заставляют получить российские паспорта. Ситуация получила свое подтверждение

Так, в бюджетных «организациях» и на «государственных» предприятиях работников заставляют получать российские паспорта под угрозой увольнения. Те, кто по каким-то причинам до сих пор не оформили гражданство РФ, обязаны сделать это в ближайшее время, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

После этого местным жителям нужно будет оформить СНИЛС, зарегистрироваться на портале госуслуг для участия в выборах в Государственную думу. В качестве подтверждения, что все это сделано, людей обязуют присылать соответствующие скрины с портала «Госуслуги». Руководители отделов и подразделений отчитываются перед вышестоящим начальством постоянно, за указанные периоды.

Источник сообщает, что отчеты о «паспортизации» подаются еженедельно. В отчетах указываются подробности — о стадии получения паспортов, регистрации на госуслугах и подаче заявлений на голосование.

Люди всерьез опасаются, что скоро «добровольно-принудительной» станет и вакцинация от коронавируса.

Ранее мы сообщали, что в «ЛНР» стартуют масштабные «военные сборы.