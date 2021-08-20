Все из-за очередей на границе

Время чтения: 46 Секунд

В так называемом «Миндоходов и сборов ДНР» нашли «виноватого» в том, почему люди стоят по 10-12 часов в огромных очередях на границе с Россией. Странно наблюдать такую картину на пункте пропуска «Успенка», который недавно реконструировали и потратили более 80 млн рублей.

В «ДНР» назвали винной российскую сторону. Местные «чиновники» заявили, что очереди на «Успенке» — это вина российской стороны. Якобы таможня и пограничники слишком медленно работают, а буферная зона слишком мала, вот и получается столпотворение, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Немаловажным фактором, влияющим на пропускную способность «Успенки», является работа смежного пункта пропуска «Матвеев Курган» со стороны Российской Федерации. Расстояние между пунктами пропуска составляет 130 метров, ширина проезжей полосы в нейтральной зоне – всего восемь метров, что не позволяет одновременное продвижение легкового, грузового транспорта и автобусов, и в конечном итоге приводит к быстрому скоплению транспортных средств», — открыто обвинили российскую сторону в «Миндохе».

Ранее мы сообщали, что в «ЛНР» стартуют масштабные «военные сборы.