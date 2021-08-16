В Ясиноватой якобы собираются открыть участок для голосования на выборах в РФ: где правда

Реальность оказалось проще

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В ОРДО начали распространять информацию о том, что в Ясиноватой якобы собираются открыть участок для голосования на осенних выборах в России. Начальник ясиноватского вокзала Елена Алипа сообщила, что в здании установили роутер.

Алипа добавила, что они готовятся открыть «избирательный участок» в зале ожидания, где уже проходили «голосования» во время «референдума» в 2014 году и во время «выборов» «главы республики» в 2018 году. Местные СМИ сразу попытались сделать сенсацию, мол, в «ДНР» впервые откроют избирательный участок для голосования на российских выборах. Однако реальность совсем другая, пишет УРА-Информ.

«Но, вероятно, речь идет о том, чтобы организовать на пустующем вокзале «точку» с интернетом, чтобы им могли воспользоваться те, кто зарегистрировался для онлайн-голосования на портале «Госуслуги», — пишет паблик.

Вокзал в Ясиноватой, некогда одной из крупнейших железнодорожных станций в регионе, пустует. Теперь отсюда отправляются несколько локальных электричек, поезд до российской границы и пару вагонов с электровозом в Луганск.

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