РФ вновь побила антирекорд по смертности от COVID-19

Самое большое количество умерших зарегистрировано в Москве

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На территории Российской Федерации за прошедшие сутки было зафиксировано 22 277 случаев заражения коронавирусной пневмонией нового поколения. Помимо этого, был побит очередной антирекорд по количеству умерших от инфекции. В РФ за последние сутки скончалось 815 человек. Об этом сообщает российский оперштаб, передает УРА-Информ.

Как известно, самое большое количество умерших зарегистрировано в Москве (59), в Санкт-Петербурге (42), в Краснодарском крае (33). При этом, общее число жертв пневмонии нового поколения COVID-19 в России достигло 168 864 человек.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 13 августа на территории Украины зафиксировано 1263 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового поколения COVID-19.