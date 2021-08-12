Общество

В «ЛНР» вводят карантинные меры, а в «ДНР» готовятся к масштабному празднованию

Различия в Донецке и Луганске

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Несмотря на то, что в «ДНР» и «ЛНР» должны быть приблизительно одинаковая ситуация с коронавирусной инфекции, одни вводят карантинные ограничения, а другие готовятка к грандиозному празднику.

Так в ОРЛО с вчерашнего дня, 11 августа, приостановили работу физкультурных мероприятий и спортивные соревнований, за исключением проведения таких мероприятий без участия зрителей, с количеством участников не более 50 человек, также запрещены выступления музыкальных, театральных и иных коллективов, исполнителей в помещениях, не оборудованных посадочными местами, работу танцевальных залов (площадок), в том числе в предприятиях общественного питания, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

Также запрещена работа кинотеатров, театров, кино-концертных залов, если не будут соблюдены ограничения по заполняемости зала не более 30% и равномерной рассадкой зрителей.

В тоже время в Донецке, который временно неподконтролен Украине, 25 августа начинаются массовые мероприятия по празднованию Дня города. В этом году планируется ряд культурных мероприятий, в частности, выставкой цветов, празднованием 10-летия художественного музея «Арт-Донбасс», 20-летия Парка кованых фигур. Вечером 29 августа в парке Щербакова запланирован масштабный концерт.

Ранее мы сообщали, что в больницах «ДНР» не хватает мест.

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