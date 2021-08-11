Жители Донбасса теряются в догадках: в ОРДО из РФ въехала колонна автобусов

В ОРДО прислали списанные автобусы из РФ или Крыма

Время чтения: 44 Секунд

Подконтрольные ОРДО паблики распространяют кадры колонны автобусов. Они приехали со стороны РФ в направлении оккупированного Донецка. РФ, по информации пабликов, якобы передала в «республику» автобусы ПАЗ «Vector». Об этом пишет УРА-Информ.

При этом, «правительство республики» пока что не давало комментарии на этот счет.

«Похоже кто-то решил пополнить автопарк общественного транспорта в республике. Интересно кто? И что это за автобусы такие — на «Донбасс» и «ПАЗ» вроде похожие, но не они. Видео — из КПП Россия — ДНР, автобусы заехали из РФ и двинулись в сторону Донецка. Ждем новостей

«Главное в них целый пол, и крыша не течет»

«Это списанные автобусы с РФ, на них реклама еще висит))»

«Ну судя по телефонным номерам и рекламе на них, то автобусы из Крыма», — пишут пользователи.

Ранее сообщалось, что в пункте пропуска «Меловое», который находиться на границе Украины с Россией, Благотворительный фонд «Право на защиту» уже организовал работу своих представителей.