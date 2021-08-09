Стало известно, куда пропали автобусы из РФ в Алчевске

Влияют различные факторы

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Еще в апреле в Алчевск, который временно неподконтролен Украине, из Санкт-Петербурга были доставлены 7 пассажирских городских автобусов с гармошкой. Семь бусов отправились в Алчевск, где были замечены в конце апреля 2021 г.

На улицы города в итоге вышли только два автобуса из поступившей партии гуманитарного транспорта. Жители Алчевска остались недовольны тем, как «власти» использовали такой ресурс в городе, в котором постоянные проблемы с общественным транспортом, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

Не вышли на маршруты остальные автобусы, а о планируемой ранее поставе еще семи машин речь уже не идет. Питерские автобусы исчезли с улиц, вроде их никогда и не было.

Несомненно, сыграли роль различные факторы. Но главной проблемой оказалась кадровая. Нет водителей с соответствующей категорией, водить просто некому. Те, кто имеет права нужной категории, предпочитают отправляться на заработки в Россию, а не работать в «ЛНР» за 12-15 тысяч рублей.

Люди предполагают, что «власти» решили «придержать» автобусы из Питера до тех пор, пока имеющиеся не развалятся окончательно.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» новая волна коронавируса.