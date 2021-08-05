В Германии обнаружено укрытие нацистов с 1945 года

Нашел укрытие учитель истории

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В результате наводнения в Германии было обнаружено укрытие нацистов 1945 года. Были найдены револьверы, фронтовые письма, книги и фотография Адольфа Гитлера. Предметы были спрятаны в стене дома в Хагене.

Нашел укрытие учитель истории Себастьян Юрцевен из Хагена (Северный Рейн-Вестфалия). Вода залила первый этаж его дома. Промокший лист гипсокартона отклеился от промокшей стены. Юрцевен первым обнаружил в отверстии за табличкой газету 1940 года, пишет УРА-Информ со ссылкой на немецкие СМИ.

Историки предполагают, что это было укрытие для членов Национал-социалистической организации благосостояния (NSV), также вовлеченных в террор и преследования.

14 апреля 1945 года союзники двинулись к Хагену с танками и пехотой. — Я предполагаю, что предметы, брошенные в шахту стены, в том числе типичная «картина фюрера» Гитлера и, что интересно, портрет императора Фридриха III, вероятно, были брошены туда 14 апреля того года, — говорит глава науки Вестфаленпост отдела музеев и архивов города Хаген Ральф Бланк.

Ранее мы сообщали, что в Германии сообщили об экстремальной опасности из-за взрыва в Леверкузене.