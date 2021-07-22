В РФ подтвердили наличие штамма коронавируса «гамма»: он еще опаснее

На территории Российской Федерации уже широкое распространение получил вариант „дельта“

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В Российской Федерации официально подтвердили наличие бразильского штамма COVID-19 — «гамму». Он наиболее заразный. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Интерфакс.

«На территории Российской Федерации уже широкое распространение получил вариант „дельта“, выявлены единичные случаи варианта „гамма“» — отметили в центре Роспотребнадзора.

Стоит отметить, что штаммы пневмонии нового типа «лямбда» и «эпсилон», которые уже активно распространяются по миру, на территории России пока не обнаружили.

Ранее сообщалось, что на КПВВ между Украиной и оккупированными территориями предлагается восстановить контроль за наличием отрицательного результата тестирования на COVID-19 из-за угрозы нового штамма пневмонии.