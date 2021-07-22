Общество

В ОРДО зреют массовые протесты: что известно

Все из-за закрытого КПВВ с Украиной

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Жители ОРДО очень недовольны ситуацией с тем, что на протяжении уже очень длительного времени не открывается КППВ на границе с Украиной. Некоторые местные жители призывают даже выходить на митинги по этому вопросу.

Напомним, что официально местные «власти» называют причину закрытого КПВВ ситуацию с коронавирусом, однако местные жители в это не верят, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Если убрать коррупцию на КПВВ и обеспечить четкую работу, то все должно получиться. Все можно сделать, если есть желание помочь людям, а не наоборот», — предлагают дончане.

Местные жители считают, что необходимо писать массовые обращения к «руководству» «республики».

«Пишите на сайте Пушилина. Единственный совет, который можем дать. Пишите, не сложно, может, кто прочитает. А вода камень точит», — отмечают комментаторы.

Некоторые призывают к более радикальным методам.

«Это должны быть разные обращения от разных людей. И чем больше — тем лучше. Не факт, конечно, что это что-то изменит, но хоть выскажетесь по адресу», — пишут участники обсуждения.

Ранее в ОБСЕ сделали заявление, что ситуация на Донбассе обостряется.

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