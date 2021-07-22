Стало известно, кто с Зеленским отправится в США

Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак отправятся в США

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Вчера, 21 июля, стало официально известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский с официальным визитом посетит США 30 августа. Эту информацию подтвердили обе стороны.

В свою очередь различные источники начали сообщать о том, кто поедет в США вместе с президентом Украины. Так отмечается, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава Андрей Ермак в августе полетят в США готовить встречу Владимира Зеленского и Джо Байдена, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Женщина с Косой.

«Есть слухи, что из этой поездки попытаются сделать победный кейс и насытить ее множеством встреч. Все эти встречи будут носить чисто информационный характер, чтобы «надуть информационный пузырь», значимости поездки. Также уже начали договариваться с американскими журналистами за интервью», — пишет источник.

В тоже время источник добавляет, что большого интереса к персоне Зеленского никто уже не проявляет, как это было в момент прошлого визита, когда все западные СМИ, ставили украинского президента на свою обложку.

Ранее мы сообщали, что Германия и США бросили Украину.