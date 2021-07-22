Общество

Привезли из России — новые подробности заражения вариантом Дельта в Киеве

Микола Поворозник розповів нові деталі

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Стали відомі деякі подробиці шести нових випадків захворюваності на Коронавірусние інфекцію, які були зафіксовані в Києві. Швидше за все, цей штам вірусу пацієнта завезли з Російської Федерації.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник розповів нові деталі. Він зазначив, що у всіх шести чоловік, які надходили в Олександрівську лікарню — середнього та тяжкого ступеня тяжкості. При цьому двоє з них перебували в реанімації, пише УРА-Інформ з посиланням на Сегодня.

«У зв’язку з цим було проведено аналіз їх місцезнаходження до прибуття в Київ. Виявилося, що частина з пацієнтів приїхали в столицю з Росії. Було прийнято рішення провести попередній аналіз. Він показав, що це штам» Дельта «, — заявив Поворозник.

Він додав, що більшість з цих пацієнтів дійсно знаходилися в Росії останнім часом. У той же час він додав, що штам дельта протікає практично так само, як і інші штами.

Раніше ми повідомляли, що експерт розповів, що робити в ситуації, коли в Україні вже з’явився цей штам.

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