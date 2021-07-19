Жители ОРДЛО ждут на границе с РФ почти сутки: большие очереди

Все из-за большого количества желающих

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Жителям ОРДЛО приходится стоять в длинных очередях, чтобы попасть в Российскую Федерацию. Ежедневно на пограничных пунктах Успенка, Мариновка, Новоазовск люди томятся в огромных очередях

Очевидцы отмечают, что если удастся попасть в Россия за 15 часов, это считается отличным показателем. Есть и те, кто пользуется услугой покупают места в очереди ближе к цели. Никакой статистики, сколько людей проходят за сутки «пограничные пункты» в Россию и обратно, нет, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

Многие продолжают ездить из «ДНР» в Украину через территорию России.

«Перевозчики поднимают цены на поездки из ДНР на Украину через РФ. Стоимость билета в одну сторону уже достигла 5 тыс. гривен, в обе стороны умножайте цифру на два. Конечно, власти не станут резать «курицу», которая «несет золотые яйца». Ну а страдания и унижения людей, которые стоят часами в очереди на жаре, а потом подвергаются садистскому обыску – это временные трудности», — пишет паблик.

Ранее мы сообщали о новой проблеме в Луганске.