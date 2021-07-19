Общество

20 процентов американцев считают, что в вакцинах присутствуют микрочипы

Восемь процентов избирателей Джо Байдена и 29 процентов избирателей Дональда Трампа считают эту теорию правдоподобной

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Согласно исследованию, проведенному в середине июля, каждый пятый гражданин США верит в теорию заговора против вакцины COVID-19.

Согласно опросу, эту теорию поддерживают 27 процентов людей в возрасте от 30 до 44 лет. Исследование также показало, что восемь процентов избирателей Джо Байдена и 29 процентов избирателей Дональда Трампа считают эту теорию правдоподобной. В нем также указано, что этой теории верят 14 процентов избирателей Демократической партии и 32 процента избирателей-республиканцев, пишет УРА-Информ со ссылкой на АР.

Президент США Джо Байден недавно заявил, что дезинформация о вакцинах, распространяемая в социальных сетях, «убивает людей».

Теории заговора включают информация о том, что Билл Гейтс стоит за размещением микрочипов в вакцинах и продвигает кампанию вакцинации против коронавируса. Фонд Гейтса сослался на слухи, которые в интервью BBC подчеркнули, что это ложные обвинения.

Ранее мы сообщали, что в Минздраве дали прогноз по коронавирусу, ситуация стабилизируется только к 2023 году.

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