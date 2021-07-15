Вариант Дельта: тревожные данные из Германии

Количество новых инфекций растет

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74 процента всех новых коронавирусных инфекции в Германии в настоящее время вызваны вариантом Delta. В то же время немецкий институт Роберта Коха (RKI) отмечает, что семидневная заболеваемость COVID-19 снова растет.

За последние 24 часа в Германии было зарегистрировано 1642 новых случая коронавируса, сообщил в четверг RKI, пишет УРА-Информ.

Снова увеличилась семидневная заболеваемость COVID-19, то есть количество инфекций на 100 000 жители в течение недели. По данным Института Роберта Коха (RKI), сейчас этот показатель составляет 8,0 по сравнению с 7,1 днем ​​ранее. Самый низкий уровень этого показателя последний раз был зафиксирован 6 июля, когда он составил 4,9 новых инфицированных на 100 000 жителей.

Вариант Дельта коронавируса также становится все более доминирующим в Германии. Согласно отчету RKI, сейчас он составляет 74 процента протестированных образцов. Заражение ранее доминирующим вариантом Alpha за последние недели быстро снизилось примерно до 22 процентов. Другие варианты по-прежнему играют второстепенную роль в Германии.

Ранее мы сообщали, что в «ЛНР» подтвердили, что там есть новый штамм коронавируса.