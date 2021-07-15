Общество

В «ЛНР» подтвердили, что там есть новый штамм коронавируса

Какой именно штамм официально не говорят

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В так называемом «министерстве здравоохранения «ЛНР» признали, что на территории ОРЛО уже есть новый штамм коронавируса, однако, решили не уточнять, какой именно.

«На сопредельных территориях есть подъем заболеваемости, который обусловлен новыми штаммами», – заявил «главный санитарный врач «ЛНР» Дмитрий Докашенко. Он не назвал какой именно это штамм, очевидно, для того, чтобы не началась паника среди населения, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

Отметим, что в России бушует так называемый индийский штамм «Дельта». Не помогает массовая принудительная вакцинация. Медики зашиваются, вирус более заразный, чем тот, который распространялся в предыдущую волну ковида, и вызывает большее количество осложнений. Учитывая неограниченное сообщение между «ЛНР» и Россией, ситуация у нас вскоре будет такая же, как в РФ.

«Очевидно, что в ЛНР именно эта разновидность ковида – «Дельта». В ЧСПК пока не говорят о жестких ограничительных мерах, но нужно понимать, что закрытие детских лагерей – это только первая ласточка грядущей новой волны эпидемии». – пишет паблик.

Ранее мы сообщали, что вариант «Дельта» угрожает Европе.

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