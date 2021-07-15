Не уверен, что Монастырский — это тот человек, который понимает, как работает МВД — эксперт

Дмитрий Корнейчук о преемнике Авакова

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Сразу после отставки Арсена Авакова с должности министра внутренних дел стало известно, что на эту должность претендует «Слуга народа» Денис Монастырский. Сегодня, 15 июля, премьер-министр Денис Шмыгаль внес его кандидатуру в Парламент.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук поделился своим мнением по возможном преемнике Авакова. Эксперт считает, что Монастырский не совсем та личность, которая готова возглавить МВД и называет возможное назначение политическим, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«МВД — это ключевой правоохранительный орган страны, и хотелось бы, чтобы на должность министра назначался человек, который понимает, как работает ведомство, который работал в структуре МВД. Получается, что у нас происходит политическое назначение. Я не уверен, что Монастырский — это тот человек, который понимает, как работает Министерство внутренних дел и является наиболее эффективным министром. Ну, президент принял такое решение…» — сказал он.

При этом эксперт добавил, что возможное назначение Монастырского было согласовано с аваковым, ведь тот пересекался по работу с ним.

Ранее мы сообщали, что Верховная рада поддержала отставку Авакова.