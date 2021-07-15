«Чтобы люди чувствовали себя комфортно»: в РФ анонсировали проект развития Донбасса

Программа партии якобы уже была сформирована на 99%

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Российская партия «Единая Россия» на ближайшие три года готовит проект социально-экономического развития оккупированного украинского Донбасса. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий, передает УРА-Информ.

Он отметил, что программа партии якобы уже была сформирована на 99%.

«Об этом мало кто знает в Донбассе, но могу сказать, что на 99% программа сформирована. Она включает в себя весь спектр жизни человека на этой земле: экономическое развитие, вопросы, связанные с развитием медицины и образования, отдельно — молодежная политика. Чтобы люди, которые здесь живут, чувствовали себя комфортно и не оторванной от Большой Земли», — добавил он.

Ранее сообщалось, что статья главы Кремля Владимира Путина об Украины является опасным сигналом для украинского государства.