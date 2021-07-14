Уже этим летом — эксперт рассказал, когда ожидать новую вспышку коронавируса в Украине

Такие данные представили эксперты Киевской школы экономики

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В последние несколько недель в Украине фиксируется стабильная ситуация с коронавирусной инфекцией. При этом стабильно падает количество новых случае и летальных исходов.

В тоже время, по данным экспертов Киевской школы экономики новая вспышка эпидемии в Украине ожидается уже этим летом, пишет УРА-Информ со ссылкой на Telegram Коронавірус Інфо.

Руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко сообщил, что несмотря на то, что ситуация с эпидемией улучшается, все изменится к концу лета. В тоже время не должно быть большого количества смертельных исходов.

«В июле-сентябре мы не прогнозируем большого увеличения показателей смертности даже в случае вспышки. В то же время вспышка ожидается уже этим летом», – сказал Ганиченко.

Он добавил, что угрозой для Украины является вспышка в странах Европы. В итоге все это перейдет и на Украину.

Эксперты добавили, что критически важным является вакцинация от ковида.

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